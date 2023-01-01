Луганск, 1 января, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Шесть мирных жителей получили ранения при обстреле киевскими боевиками города Первомайска в Луганской Народной Республике. Об этом 1 января сообщили в представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

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Уточняется, что вооружённые формирования киевского режима вечером 31 декабря обстреляли Первомайск с применением американских реактивных систем залпового огня HIMARS. По городу было выпущено три ракеты.

«В результате обстрелов получили ранения шесть мирных жителей, а также разрушен корпус Центральной городской больницы», ― говорится в сообщении в телеграм-канале.

Ранее мэр города Сергей Колягин сообщил, что, по предварительной информации, в результате обстрела ранения получили два сотрудника медучреждения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли больницу в городе Первомайске в ЛНР вечером 31 декабря. В результате погибли шесть человек ― пациенты и медицинский персонал.

Киевские боевики ударили по медучреждению тремя залпами с интервалом в 30–40 минут между ними. В это время в больнице находились пятеро детей с матерями, в том числе новорождённый. Среди них никто не пострадал.