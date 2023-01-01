Санкт-Петербург, 1 января, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Водитель автомобиля каршеринга сбил женщину с двумя малолетними детьми в городе Кировске Ленинградской области. Один ребенок погиб, второй оказался в реанимации, а женщина получила перелом ноги.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль одного из сервисов каршеринга

Как сообщили 1 января в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, наезд на людей произошел около 8:50 мск во дворе дома 6 по улице Новая в Кировске.

По последним данным, каршеринговым автомобилем KIA Rio управлял 25-летний житель Петербурга, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ранее лишённый водительских прав за грубые нарушения ПДД.

Погибла на месте пятилетняя девочка, трехлетний мальчик помещен в реанимацию с тяжелыми травмами, а их 34-летняя мать получила перелом ноги.

Как установили сотрудники Госавтоинспекции, в момент аварии автомобиль каршеринга в аренду взял знакомый водителя, который тоже был в состоянии алкогольного опьянения на пассажирском сиденье.

«Водитель автомобиля задержан и доставлен в полицию для разбирательства. Материалы полицейской проверки переданы в следственные органы», — отметили в Главке МВД.