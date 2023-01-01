Москва, 1 января, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Более 12 тысяч сотрудников Росгвардии во взаимодействии с представителями правоохранительного блока других ведомств приняли участие в охране правопорядка и обеспечении общественной безопасности в новогоднюю ночь на всей территории Российской Федерации, сообщает 1 января пресс-служба ведомства.

Vitaly V. Kuzmin Росгвардия

«Маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны, которые продолжают нести службу в круглосуточном режиме, были приближены к местам массовых гуляний и проведения праздничных мероприятий», — говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты провели профилактические осмотры мест и объектов массового пребывания граждан.

В столице к охране общественного порядка привлекались более трех тысяч сотрудников Росгвардии.

Как сообщало ИА REGNUM, директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — Главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов 28 декабря прибыл с рабочей поездкой в Чеченскую Республику.