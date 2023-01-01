Вашингтон, 1 января, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Российский нападающий американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом 1 января сообщается в пресс-службе НХЛ.

Photoagency Interpress Александр Овечкин

Отмечается, что в прошедшем матче с «Монреалем» Александр Овечкин отметился тремя заброшенными шайбами. Второй звездой дня стал нападающий «Баффало» Алекс Так, третьей — форвард «Тампы» Алекс Киллорн.

Ранее сообщалось, что Овечкин обошел Сидни Кросби по количеству набранных очков в Национальной хоккейной лиге.