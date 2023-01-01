Астана, 1 января, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Генеральным секретарём Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 1 января стал представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского президента.

Руслан Шамуков/ТАСС Имангали Тасмагамбетов

Отмечается, что смену генсека ОДКБ провели в соответствии с плановой ротацией в организации. Тасмагамбетова назначили на должность сроком на три года.

До этого ОДКБ возглавлял представитель Белоруссии Станислав Зась, ранее занимавший пост государственного секретаря Совбеза республики.

Напомним, в декабре 2019 года Тасмагамбетова освободили с должности посла Казахстана в России в связи достижением им пенсионного возраста — 65 лет. До этого он был вице-премьером республики, главой минобороны, руководителем администраций Астаны и Алма-Аты.