Кампала, 1 января, 2023, 13:45 — ИА Регнум. В Уганде в новогоднюю ночь произошла давка в торговом центре, погибли девять человек, сообщает местное издание Chimp Reports со ссылкой на полицию.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Уганда

В полиции заявили, что трагедия произошла в полночь после того, как был запущен праздничный фейерверк. По окончании шоу последовала давка, в результате которой на месте погибли пять человек и еще несколько пострадали. Пострадавших доставили в больницу.

Позже экстренные службы подтвердили гибель девяти человек. Среди погибших есть несколько несовершеннолетних.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Лондоне десять человек получили травмы в давке при попытке попасть на концерт певца Асаке из Нигерии.

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