Москва, 1 января, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Верховный суд России вносит весомый вклад в обеспечение правопорядка в стране, соблюдение принципов законности и справедливости, защиту интересов миллионов сограждан. Об этом в своём поздравлении к 100-летию этого института, направленном председателю ВС России Вячеславу Лебедеву, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

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«Верховный суд, являясь высшим судебным органом, на протяжении всей истории своего существования оказывал весьма значимое влияние на жизнь Отечества», ― подчеркнул патриарх.

Он также отметил «слаженную профессиональную работу судей», добавив, что сотрудников суда отличает «верность служебному долгу и готовность беспристрастно разрешать самые сложные вопросы».

«Признателен Вам за личное участие в развитии диалога между Верховным судом Российской Федерации и Русской православной церковью и надеюсь на успешное продолжение нашего взаимодействия», ― добавил патриарх Кирилл.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что судебная система России в последние годы развивается «достаточно энергично», так должно продолжиться и в дальнейшем. Глава государства выразил надежду на то, что российская судебная система будет удовлетворять требованиям граждан России «о защите интересов государства, самих граждан, их прав и свобод во всех сферах жизнедеятельности», а также в политической и экономической сферах.