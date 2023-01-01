Анкара, 1 января, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Микроавтобус в городе Килисе, расположенном на юго-востоке Турции, упал в русло высохшей реки. Об этом 1 января сообщает газета Yeni Akit.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным журналистов, в микроавтобусе ехала семья, шесть человек получили травмы. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель пытался избежать столкновения с собаками.

Сообщается, что всех пострадавших на каретах скорой помощи доставили в больницу. Врачи оценили их состояние как удовлетворительное.