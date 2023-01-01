Калининград, 1 января, 2023, 13:39 — ИА Регнум. В Калининграде 1 января установлен температурный рекорд — воздух прогрелся до +14 градусов. Таким теплым этот день не был никогда за всю историю метеонаблюдений, сообщила пресс-служба центра погоды «Фобос».

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

Этот рекорд на 4,6 градуса превысил предыдущие рекордные показатели для 1 января, установленные в 2018 году, когда температура на улице составила + 9,6 градуса. При этом, как отметили метеорологи, это ещё и рекорд вообще для всего второго месяца зимы. В январе так тепло в Калининграде еще никогда не было.

Назвали синоптики и причину такой аномальной погоды. Её «устроил» атлантический циклон, который принёс с запада согретый Гольфстримом воздух. Для сравнения: так же тепло в Калининграде бывает в июне, отметили в «Фобосе».