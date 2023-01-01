Киев, 1 января, 2023, 13:34 — ИА Регнум. На сегодняшний день уровень повреждений инфраструктуры на захваченной Киевом части Украины стал беспрецедентным. Об этом 1 января заявил глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире телеканала «Рада».

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика на Украине

«Уровень повреждений беспрецедентный. <…> Ясно, что достаточно большая часть объектов или повреждена, или уничтожена. И мы говорим здесь не только про подстанции «Укрэнерго», мы говорим и про электростанции — тепловые, гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали», — сказал он.

Также Кудрицкий указал, что повреждения, полученные инфраструктурой на захваченной Киевом части Украины, являются, по его мнению, настолько значительными, что для полного восстановления необходимы месяцы и, возможно, даже годы.

Кроме этого, глава правления «Укрэнерго» уточнил, что на данный момент имеются значительные повреждения энергетических объектов в Николаевской и Харьковской областях, а также в оккупированной киевскими боевиками части Херсонской области.

При этом он отметил, что теоретически на захваченной режимом Киева территории может произойти полное отключение электричества, однако практически на данный момент, по его мнению, такой перспективы нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Киевской области Алексей Кулеба написал, что один из объектов инфраструктуры региона в ночь на 1 января получил повреждение.

Отметим, в Минобороны пока не подтверждают факт ударов по инфраструктуре на захваченной режимом Киева территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.