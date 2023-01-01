Кабул, 1 января, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Какой-либо информации о том, что при взрыве в Кабуле могли пострадать граждане России, нет, сообщает 1 января российское посольство в Афганистане.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Мы находимся в контакте с афганскими властями, — сообщил источник в посольстве в интервью ТАСС. — Информации о пострадавших гражданах России нет».

Пока известно о том, что десять человек погибли и восемь получили ранения в результате сегодняшнего взрыва в Кабуле. Инцидент произошёл у входа в военную часть столичного аэропорта.