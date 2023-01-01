Берлин, 1 января, 2023, 13:25 — ИА Регнум. IT-компании занимаются проектами по созданию виртуальных копий людей. В будущем они будут ходить по улицам городов вместо реальных людей. Этими проектами занимаются многие компании, рассчитывая на этом неплохо заработать, пишет Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM it

Уже в настоящее время существует масса компьютерных игр, в которых игроки тратят значительные суммы, чтобы купить одежду своему виртуальному двойнику, различные аксессуары. В 2022 году продажи на таком рынке виртуальной продукции составили $50 млрд.

Аватар в скором времени станет новым статусным символом человека, считают сотрудники этих компаний.

«Создание виртуальных миров, населённых вечно молодыми, потенциально бессмертными альтер эго, — это мечта апологетов технологии и кошмар для её критиков», — пишет Der Spiegel.

Однако у этой темы есть свои подводные камни. Так, немецкий философ Томас Метцингер предостерегает от угрозы того, что твоим клоном из виртуального мира сможет воспользоваться кто-то другой. По его мнению, надо заранее установить определённые правила и продумать систему определения личности, чтобы можно было выяснить, кого вы видите — реального человека или его двойника.