Сеул, 1 января, 2023, 13:24 — ИА Регнум. В минобороны Южной Кореи заявили, что использование ядерного оружия Пхеньяном приведет к краху КНДР. Заявление южнокорейского ведомства было опубликовано на странице в Twitter.

EPA/ТАСС Ким Чен Ын посетил место испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты

Вооруженные силы Южной Кореи предупреждают, что будут укреплять потенциал использования расширенного сдерживания США. ВС Южной Кореи намерены сдерживать и отвечать на ракетно-ядерную угрозу КНДР и предупреждают, что попытка использования ядерного оружия приведет к концу режима Ким Чен Ына.

По словам южнокорейских военных, испытания КНДР подрывают мир и стабильность в регионе. В министерстве обороны страны даже заявили, что будут отвечать на любые симметричные и асимметричные провокации КНДР, не боясь даже «начала войны».

Как сообщало ИА REGNUM, Северная Корея 31 декабря и 1 января провела испытания сверхкрупной реактивной системы залпового огня (РСЗО).

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