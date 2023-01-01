Вашингтон, 1 января, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Нападающий американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обошел Сидни Кросби по количеству набранных очков за карьеру в Национальной хоккейной лиге.

Ivan Makarov Александр Овечкин

Во встрече с «Монреаль Канадиенс» (9:2) Александр Овечкин отметился хет-триком, таким образом доведя свой бомбардирский счет до 1455 (806+649) очков в НХД. У нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в активе 1452 очка в 1144 матчах.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин сократил отставание от лучшего снайпера чемпионата Уэйна Гретцки до 88 голов.