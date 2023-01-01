Кишинёв, 1 января, 2023, 13:20 — ИА Регнум. В Молдавии с 1 января вступил в силу закон о повышении акцизов на топливо, табачные изделия и алкоголь. Текст документа размещён на сайте парламента республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Закон об изменениях в бюджетной политике был принят еще в ноябре 2022 года, но вступил в силу только с началом нового года.

Сборы при продаже топлива выросли на 9%. Для бензина — до 7719 леев (около 28 тыс. рублей) с тонны, для дизельного топлива — до 3248 леев (около 12 тыс. рублей) с тонны.

Акциз на табачные изделия повышается на 25%, на спиртные напитки — на 15%. Для алкогольной продукции акциз установили в размере 139 леев (около 500 рублей) с литра. С сигарет полагается платить ставку в размере 41%, но не менее 1199 леев (около 4400 рублей) с 1 тыс. штук.

Напомним, годовой уровень инфляции в Молдавии, по последним данным Национального банка, составляет 31,41%. В стране с октября 2021 года стремительно растут цены на различные виды топлива, услуги ЖКХ и продукты. Темпы инфляции только начали снижаться в ноябре.