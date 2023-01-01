Москва, 1 января, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Программа социально-экономического развития города Байкальска (Иркутская область) утверждена российским правительством. Текст подписанного главой правительства распоряжения опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Валерий Шарифулин/ТАСС Иркутская область

Программа развития Байкальского муниципального образования утверждается на срок до 2040 года. В её основу положен мастер-план комплексного развития Байкальска, нацеленный на решение социальных, экономических и экологических проблем города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стратегический мастер-план развития Байкальска был обнародован в конце сентября 2021 года. Он направлен в том числе на решение экологических проблем. Планируется также ликвидация ветхого и аварийного жилья.

Как поясняли разработчики мастер-плана, его общая цель — превращение Байкальска в экологически чистый и комфортный для жизни город, в ключевой на Байкале туристический центр.