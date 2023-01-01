Якутск, 1 января, 2023, 13:15 — ИА Регнум. В пригороде Якутска, в котором после аварии на подстанции порядка девяти часов отсутствовало электроснабжение, спасателями ведётся подключение отопления и оказывается помощь в отогревании домов. Об этом 1 января сообщает оперативный штаб по Республике Якутия в своём телеграм-канале.

T. me/offshestakoff Аварийные службы возвращают электроснабжение

«В связи с аварией электросетей в микрорайоне «Сатал» под ограничение попали порядка 638 жилых домов, где проживают свыше 1,2 тыс. человек. В настоящее время поступили 45 заявок, в основном это гаражи, септики и восемь жилых домов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что подача электроэнергии была возобновлена в 16:04 (10:04 мск), и добавляется, что начальник городского управления ГО И ЧС Николай Егоров рассказал, что 40 работников газовой службы и свыше 20 сотрудников спасательных служб в данный момент «помогают жильцам подключить теплоснабжение на местах, отогревать дома».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря 2022 года стало известно, что коммунальная авария на единственной проблемной ТЭЦ города-курорта Яровое в Алтайском крае произошла из-за того, что мэр города отложил ремонт её парового котла.