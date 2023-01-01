Москва, 1 января, 2023, 13:11 — ИА Регнум. С 1 января Украина повысила тариф на прокачку нефти по магистральному трубопроводу «Дружба» через свою территорию. Как сообщили в компании «Транснефть», рост составил почти 18,3%.

ИТАР-ТАСС/Николай Никитин Нефтепровод Дружба

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Стоимость прокачки по украинскому участку трубопровода в направлении Словакии и Венгрии увеличилась на 2,1 евро ― до 13,6 евро за тонну.

Как отмечалось в письме АО «Укртранснафта», на которое ранее ссылалось агентство Bloomberg, «продолжающееся разрушение украинской энергетической инфраструктуры привело к значительному дефициту электроэнергии, увеличению её стоимости, нехватке топлива, запасных частей».

Также в письме было указано на возросшие расходы на организацию безопасных условий труда для персонала «Укртранснафты» и защиту её объектов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее о планируемом Украиной повышении цен на прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба» сообщили в компании «Транснефть». Соответствующее уведомление от «Укртранснафты» она получила в ноябре.

Напомним, в 2022 году повышение тарифов на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» Украина для России ввела в апреле. Тогда рост цены составил почти 30%. Тариф был установлен в размере €11,5 за тонну. С 1 февраля 2021 года транспортировка нефти по украинскому участку «Дружбы» обходилась в €8,6 за тонну.