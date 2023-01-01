Москва, 1 января, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Атомные электростанции в России в 2022 году установили новый рекорд выработки электроэнергии, сообщила пресс-служба концерна «Росэнергоатом».

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Согласно полученным данным, АЭС в России выработали свыше 223,371 млрд кВт•ч. Для сравнения: за 2021 год было выработано 222,436 млрд кВт•ч.

Гендиректор концерна Андрей Петров отметил, что одним из основных факторов, сыгравших большую роль в повышении выработки электроэнергии, стало качественное проведение ремонтной кампании.

Кроме того, баланс Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в 2022 году был выполнен на 102,52% при плановом показателе 217,872 млрд кВт•ч. Коэффициент использования установленной мощности вырос до рекордных 86,21%. В состав концерна «Росэнергоатом» на правах его филиалов входят 11 действующих АЭС, в эксплуатации находятся 37 энергоблоков.

В настоящее время доля атомной генерации составляет около 20% от всего объема выработки электроэнергии в России.

Как сообщало ИА REGNUM, эксплуатацию двух своих АЭС — «Хартлпул» и «Хейшэм-1», работающих на территории Британии, может прекратить Французская энергетическая корпорация EDF.