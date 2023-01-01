Луганск, 1 января, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Российские спасатели сделали подарки более полутора тысячам детей в новых регионах России. Груз от МЧС доставлен к Новому году с ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

«С такой доброй инициативой выступили пожарные и спасатели МЧС России. За короткий срок было собрано более 1500 новогодних подарков», — говорится в сообщении.

В МЧС подчеркнули, что сделать праздник для детей сотрудников МЧС пожарные и спасатели решили, чтобы поддержать их в такое сложное время.

Ранее сообщалось, что руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу перед Новым годом побывала с рабочей поездкой в Донбассе. Она привезла детям ЛНР и ДНР более 110 тыс. новогодних подарков.