Эр-Рияд, 1 января, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Гражданин Великобритании Сэм Сандерленд, дважды становившийся чемпионом ралли «Дакар» в категории мотоциклов, попал в больницу после аварии на первом спецучастке многодневных гонок. Об этом 1 января сообщает пресс-служба организатора гонок.

EPA/YOAN VALAT/ТАСС Британский мотогонщик Сэм Сандерленд

Сообщается, что авария произошла в первый день на 52-м километре трассы. После неё мотоциклист оставался в сознании и мог двигаться, но испытывал боли в спине. Его на вертолёте доставили в больницу города Янбу (Саудовская Аравия).

Напомним, 33-летний Сандерленд побеждал в соревнованиях в рамках «Дакара» в 2017 и 2022 годах и является действующим чемпионом. В текущем году гонки продлятся до 15 января.