Москва, 1 января, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Девочка Дарья из Ижевска получила подарок от министра обороны РФ Сергея Шойгу. Её новогоднюю мечту генерал армии исполнил в рамках новогодней акции «Ёлка желаний». Об этом 1 января сообщили в Министерстве обороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Министр обороны РФ Шойгу исполнил желание ребенка в рамках акции «Елка желаний»

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«Защитный лётный шлем был доставлен в Ижевск и вручён Дарье. Заветный подарок девочке передал директор департамента культуры Минобороны России Артём Горный», ― добавили в федеральном ведомстве.

На шлеме аэрографисты нарисовали истребитель Су-35 в полёте. Также Дарью вместе с семьей пригласили в Москву на парад Победы и подарили копию панно «Парад Победы ― 1945».

Как рассказала мать девочки, её старшая дочь учится в кадетском классе и дополнительно занимается в школе лётчиков города Ижевска.

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«Мы ― семья мобилизованного, папа сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО. У нас в семье двое девочек. Вот старшая дочь, новогоднее чудо у неё произошло», ― сказала мать девочки.

Как сообщало ИА REGNUM, «Ёлка желаний» — это специальная акция всероссийского проекта «Мечтай со мной», которая приурочена к новогодним праздникам. Её цель — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Акция реализуется с 2018 года на всей территории России и каждый год объединяет тысячи неравнодушных граждан. В 2022 году на «Ёлку желаний» свои послания отправили дети из Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.