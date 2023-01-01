Донецк, 1 января, 2023, 12:51 — ИА Регнум. В результате обстрела боевиками киевского террористического режима Ворошиловского района Донецка получили повреждения здания техникума и колледжа, а также три жилых дома. Об этом 1 января сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

Как указал мэр Донецка, в настоящее время продолжает уточняться информация о повреждениях, которые были получены при обстреле киевских нацистов.

«Прямое попадание в здание Донецкого техникума промышленной автоматики; — прямые попадания ещё в три многоквартирных дома по улице Артёма и Горького; — прямое попадание в кровлю здания ГУ «Донгипрошахт» по улице Артёма с повреждением перекрытий между этажами; — прямое попадание в административное здание по бульвару Шевченко; — повреждение фасада и остекления в здании Донецкого политехнического колледжа», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Луганской Народной Республике (ЛНР) в 2022 году в результате 1353 обстрелов со стороны киевских боевиков погибли в общей сложности 169 человек, включая 21 ребёнка.