Анкара, 1 января, 2023, 12:45 — ИА Регнум. В рамках так называемой зерновой сделки с Украины вывезено свыше 16 млн т сельскохозяйственной продукции, написал 1 января турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз зерна

Реджеп Тайип Эрдоган «Благодаря коридору, который мы открыли, более 16 миллионов тонн зерна и зернопродуктов вышли из портов Украины и достигли всего мира».

Напомним, «зерновая сделка», или Черноморская зерновая инициатива, была заключена Россией, Турцией, Украиной и ООН 22 июля: подписание соглашений состоялась в Стамбуле. Договорённость заключили на 120 дней — до 18 ноября, а затем продлили ещё на 120 дней.

Договорённость заключена для того, чтобы на фоне спецоперации ВС РФ с Украины можно было безопасно вывезти на продажу за рубеж зерно по морскому коридору. Первый в рамках сделки сухогруз вышел из Одессы 1 августа 2022 г.