Москва, 1 января, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Сухопутные войска Вооруженных сил Российской Федерации в 2023 году проведут международные учения. Об этом 1 января сообщается в Министерстве обороны России.

Василий Иванов ИА REGNUM Военные учения

«В рамках международного сотрудничества в 2023 году спланировано проведение совместных учений с подразделениями Сухопутных войск ВС РФ и подразделений национальных армий иностранных государств», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что учения будут проведены на территориях Армении, Индии, Лаоса, Пакистана, Алжира, Монголии и Вьетнама.

Как передавало ИА REGNUM, ранее контр-адмирал вооруженных сил Китая Ван Юй назвал успешными и плодотворными прошедшие совместные учения с ВС РФ.