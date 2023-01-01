Москва, 1 января, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму коллективу информационного телеканала «Мир-24», который отмечает свое десятилетие. В обращении глава государства поздравил сотрудников информационного канала и отметил важность дела, которому они служат — информированию многомиллионной аудитории в круглосуточном режиме о новостях, происходящих в стране и мире.

Maksim Konstantinov Телеканал «Мир-24»

«Все эти годы вы выполняете важную, востребованную работу — знакомите многомиллионную аудиторию стран Содружества с историей, общественной, экономической, культурной жизнью наших государств, с актуальными международными новостями, содействуете развитию гуманитарных и деловых связей на пространстве СНГ», — говорится в телеграмме, опубликованной 1 января на сайте Кремля.

В поздравительном обращении Путин также пожелал коллективу «Мира» творческих успехов в работе на важном для общества поприще.