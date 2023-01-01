Богота, 1 января, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Власти Колумбии и боевики «Армии национального освобождения» (ELN), повстанческими «Революционными вооружёнными силами Колумбии» (РВСК/FARC) и другими поставцами договорились о двустороннем прекращении огня. Об этом 1 января сообщил президент страны Густаво Петро.

Автор: Miguel Gutierrez Густаво Петро

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«Мы договорились о двустороннем прекращении огня с ELN, «Второй Маркеталией», «Центральным генеральным штабом», AGC и силами самообороны Сьерра-Невады с 1 января по 30 июня 2023 года», ― написал Петро в Twitter.

Он также добавил, что предусматривается возможность продления соглашения «в зависимости от прогресса в переговорах».

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря президент Колумбии Густаво Петро объявил об успешных переговорах между правительством и левой повстанческой группировкой ELN, которые прошли в столице Венесуэлы Каракасе.

По словам Петро, стороны согласились с первым пунктом соглашения. Они совместно пришли к выводу, что индейским племенам, проживающим в департаменте Западная Антьокия и перемещённым в результате конфликта, должно быть гарантировано безопасное возвращение на их земли.

Напомним, конфликт в Колумбии длится почти 60 лет. Национально-освободительная армия (ELN) является последней повстанческой группировкой, все ещё ведущей боевые действия против правительства, с которой до сих пор не достигнуто соглашение о прекращении огня.