Санкт-Петербург, 1 января, 2023, 12:33 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Дарья Драй ИА REGNUM Ветер и снег в Петербурге

Росгидрометцентр пояснил, что на территории Санкт‑Петербурга усилится ветер, порывами до 17 метров в секунду. Власти просят жителей и гостей города быть осторожными.

«Период предупреждения действует с 13 часов 1 января до 07 часов 2 января», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, дождь, местами гололедица, а также потепление до +5 градусов ожидается в Москве 1 января 2023 года, сообщает Гидрометцентр России.