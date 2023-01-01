Нью-Йорк, США, 1 января, 2023, 12:30 — ИА Регнум. В результате нападения молодого мужчины с холодным оружием около площади Таймс-сквер в Нью-Йорке пострадали три полицейских. Об этом 1 января сообщила комиссар полиции Кичант Сьюэлл на брифинге, который транслировался на странице полиции города в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Нападение

«Неспровоцированный 19-летний парень подошел к полицейскому и попытался нанести ему удар… [холодным оружием] по голове. Затем мужчина ударил еще двух полицейских… [холодным оружием] по голове», — сказала она.

Также комиссар полиции уточнила, что один из правоохранителей выстрелил нападавшему в плечо, после чего подозреваемый был задержан, и добавила, что всех пострадавших полицейских доставили в медучреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудник полиции получил ранение и был госпитализирован после нападения пьяного мужчины в новогоднюю ночь в центре чешского города Праги.