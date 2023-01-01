Вашингтон, 1 января, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Бесконтрольная поддержка Вашингтоном киевского режима угрожает и демократии на Украине, и безопасности стран Запада, в том числе США. Об этом говорится в опубликованной 31 декабря статье обозревателя журнала The American Thinker Раджана Лаада.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский, благодаря актёрскому опыту, щетине и созданному военному образу, убедительно выступает перед общественностью. Тем не менее в реальности нет «никакой связи между его внешним видом, его высказываниями и тем, что происходит на Украине».

«Зеленский приказал разработать закон, ужесточающий регулирование СМИ, в 2019 году, вскоре после того, как стал президентом», — говорится в статье.

После начала спецоперации по денацификации Украины в этой стране ввели, по мнению Лаада, «драконовские меры для сдерживания прессы» за критику властей.

«Зеленский также запретил многие СМИ, заявив, что они распространяют российскую пропаганду. Но есть предположения, что эти СМИ просто привлекали Зеленского к ответственности», — заявил автор статьи.

Кроме угроз демократии на Украине от режима Зеленского, Лаад указывает и на то, что поставки американского оружия Киеву не контролируются. В результате уже известны случаи, когда оно появлялось у террористов в Европе, Африке и США.

«Президент Нигерии сообщил, что оружие с Украины попадает в Нигерию. Финские СМИ сообщали, что преступные организации могут заниматься незаконным оборотом оружия с Украины в США или страны ЕС. Другими словами, вы можете финансировать теракты против себя», — обратился обозреватель к американским властям.

Лаад считает, что на поставках оружия киевскому режиму якобы зарабатывает «Горстка коррумпированных чиновников и их приспешников в США и на Украине». Он также считает, что об этом не сообщают, так как в Соединённых Штатах нет независимых СМИ и органов, которые бы отслеживали, куда идёт оружие. По мнению обозревателя, из-за политики американского президента Джо Байдена страдают и жители Украины, и налогоплательщики в США.