Барселона, Испания, 1 января, 2023, 12:24 — ИА Регнум. 39-летний фланговый защитник сборной Бразилии Даниэль Алвес, становившийся трехкратным победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе «Барселоны», обвинен в сексуальном насилии, сообщает испанская газета ABC 1 января.

Ronnie Macdonald Дани Алвес

По информации источника, инцидент произошел в одном из ночных клубов испанской Барселоны. Отмечается, что представители окружения бразильца отрицают приведенные факты насилия.

На данный момент Даниэль Алвес выступает за мексиканский футбольный клуб «УНАС Пумас». В текущем сезоне на счету 39-летнего защитника четыре результативные передачи в 12 матчах регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что солист американской музыкальной группы Aerosmith Стивен Тайлер обвинен в сексуальном изнасиловании несовершеннолетней.