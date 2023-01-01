Казань, 1 января, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Четыре человека, среди которых трое детей, пострадали в результате обращения с пиротехническими изделиями в Республике Татарстан. Об этом 1 января сообщается в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

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«По состоянию на 07:00 в республике (Татарстан) в результате применения пиротехнических изделий получили травмы четыре человека, в том числе трое детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Республике Татарстан с 19 декабря 2022 года по 8 декабря 2023 года действует особый режим противопожарной безопасности, который учитывает запрет на использование пиротехники.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси перед Новым годом в результате небезопасного использования пиротехники пострадали 30 человек.