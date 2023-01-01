Санкт-Петербург, 1 января, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Первый день Нового года в Санкт-Петербурге поставил новый температурный рекорд по аномальному теплу. Об этом сообщил 1 января ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

«Уже в 7 часов утра на городской метеостанции температура воздуха достигла отметки в +4,8 °, что на 0,3 ° выше, чем было в этот день в 2017 году», — отметил он.

Таким образом, 1 января 2023 года в Петербурге стало самым тёплым за всю историю метеонаблюдений.

Окончательные температурные итоги первого дня нового года для Северной столицы будут известны после 21 часа.