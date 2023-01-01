Берлин, 1 января, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Власти Косова увеличивают расходы на оборону и число своих солдат и резервистов. Об этом сообщил глава республики Альбин Курти в интервью изданию Die Welt.

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

По его словам, в Косово хотят увеличить численность солдат НАТО ради укрепления мира и безопасности во всем регионе Западных Балкан. Он добавил, что увеличение численности солдат и боевой техники НАТО повысит безопасность в Косово и на Западных Балканах.

«Увеличение числа солдат в миротворческих силах НАТО поддержит наши оборонительные усилия», — считает Альбин Курти.

В настоящее время в Косово дислоцировано около 3800 солдат международных сил под руководством НАТО, в том числе около 70 военнослужащих из Германии.

Резкое обострение обстановки на севере Косова и Метохии произошло 6 декабря, когда спецназ Косово начал захват помещений избирательных комиссий на севере региона, чему был дан отпор сербским населением, начавшим строить баррикады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Запад не может гарантировать устойчивый компромисс Белграда и Приштины.