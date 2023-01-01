Оттава, 1 января, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Лица, которые прилетают в Канаду из Китая, Гонконга или Макао с 5 января 2023 года должны сдавать обязательный тест на коронавирус. Об этом 1 января сообщает пресс-служба канадского минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Авиапассажиры в возрасте двух лет и старше должны предоставить отрицательный тест на COVID-19 перед вылетом в Канаду начиная с 5 января», — говорится в сообщении.

Также указывается, что тест должен быть сделан не позднее чем за два дня до прибытия в Канаду, и добавляется, что такая мера будет применяться ко всем прибывающим на канадскую территорию на воздушных судах, вне зависимости от их гражданства и провождения ими вакцинации от COVID-19.

При этом отмечается, что указанное решение является временным и будет действовать на протяжении 30 дней, после чего его могут пересмотреть и скорректировать.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил о вступлении Китая в новый этап противостояния коронавирусной инфекции.