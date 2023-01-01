Москва, 1 января, 2023, 12:06 — ИА Регнум. В ресторане «Тарас Бульба» в Москве, где 1 января произошёл пожар, ликвидировали открытое горение.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«В настоящее время проводится проливка и разборка сгоревшей конструкции», — сообщил источник в экстренных службах в интервью ТАСС. Он уточнил, что ведётся разборка кровли здания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в трёхэтажном здании ресторана в центре Москвы. В МЧС уточняли, что в здании в момент пожара не было людей.