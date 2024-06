Узбекистан, 13 марта, 2011, 15:25 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Узбекистана в отношении руководителей узбекско-турецких СП возбудили уголовное дело по статьям 182 (нарушение таможенного законодательства) и 184 (уклонение от уплаты налогов или других платежей) Уголовного кодекса республики. Об этом 13 марта сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных кругах республики.

По словам собеседника агентства, в рамках этого дела были задержаны граждане Турции: глава представительства компании "Gunes Tekstil Konfession can ve tic ltd stl Turkia" - руководитель, учредитель и владелец торгового комплекса "Turkuaz" Гюнеш Вахит, коммерческий директор ООО ИП "Чорсу савдо маркази" Гюнеш Фикрет, представитель компании "Gunes Tekstil Konfession can ve tic ltd stl Turkia" Эксилмез Ибрагим, генеральный директор "Чорсу савдо маркази" Унер Мустафа и директор ООО "Мержан Трейд" Унер Хайриттин. "В данное время по материалам уголовного дела проводятся допросы турецких бизнесменов на предмет их преступных связей с другими лицами, а также сотрудников администрации вышеуказанного торгового комплекса. Следствие по данному делу, а также комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности торгового комплекса с участием сотрудников ГТК и ГНК Республики Узбекистан продолжается", - отметил источник.

Он также сообщил, что Г.Вахит и Г.Фикрет были прежде судимы и привлекались ранее к уголовной ответственности за аналогичные преступления (по ст.ст. 167, 184, 189, 209) УК Республики Узбекистан.

По данным пресс-службы Государственного таможенного комитета республики, в ходе краткосрочной проверки ООО "Чорсу савдо маркази", более известного как Turkuaz, расположенного в Шайхантахурском районе города Ташкента, было раскрыто и пресечено множество фактов таможенных и налоговых правонарушений, связанных с незаконным ввозом и реализацией в данном торговом комплексе различных товаров народного потребления иностранного производства, а также изготовлением контрафактной продукции. С начала проверочных мероприятий по сегодняшний день было выявлено более 40 правонарушений, в результате которых было изъято различных товаров на общую сумму свыше 5 млрд. сумов (около $3 млн.).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане за последние два года за ряд нарушений налогового и таможенного законодательства закрыты около 50 узбекско-турецких совместных предприятий, а их руководители привлечены к различной степени ответственности. За нарушения паспортного режима в течение 2009-2010 годов за пределы Узбекистана выдворены 54 граждана Турции.