Луганск, 1 января, 2023, 11:55 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике (ЛНР) в 2022 году в результате 1353 обстрелов со стороны киевских боевиков погибли в общей сложности 169 человек, включая 21 ребёнка. Об этом 1 января сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Луганская Народная Республика

Отмечается, что за прошлый год представительством ЛНР в СЦКК было зафиксировано 1353 обстрела территории республики, при которых применялось тяжёлое вооружение.

«В результате обстрелов 169 человек погибло и 455 получили ранения», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в это число входит 21 ребёнок, погибший от обстрелов ВСУ, и ещё 29, которые получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела боевиками преступного режима Киева города Ясиноватой Донецкой Народной Республики (ДНР) погиб один мирный житель.