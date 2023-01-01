Минск, 1 января, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса с Днем освобождения Республики Кубы, сообщает пресс-служба президента.

Александр Демьянчук/ТАСС Александр Лукашенко

Лидер Белоруссии заявил, что Минск и Гавана должны крепче держаться друг друга в условиях попыток американского диктата по отношению к небольшим странам. В условиях жестких экономических санкций и политического давления Остров свободы продолжает отстаивать свою независимость.

«Лукашенко пожелал Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу крепкого здоровья и успехов во всех делах, а кубинцам — мира и благополучия», — говорится в поздравлении белорусского лидера.

Минск выразил готовность к осуществлению совместных проектов, направленных на динамичное развитие двусторонней торговли, обмен передовыми научными технологиями и опытом с Гаваной.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко «от имени белорусского народа и себя лично» направил поздравительное послание жителям Словакии по случаю Дня образования республики, который отмечается 1 января.