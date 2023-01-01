Москва, 1 января, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Пожар, вспыхнувший утром 1 января в ресторане в Москве в 1-м Волконском переулке, локализован, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Антон Новодережкин/ТАСС Пожар в ресторане «Тарас Бульба» в Москве

Уточняется, что пожар удалось локализовать в 10:56 мск на площади 200 кв. м. «Со слов представителей объекта, людей внутри нет», — сообщили в МЧС, отмечая, что нет также угрозы распространения пламени на соседние здания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в доме номер 15 в 1-м Волконском переулке в центре Москвы вспыхнул утром 1 января. Прибывшие пожарные принялись бороться с открытым горением. В здании не было людей.