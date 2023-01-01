Подполковник США в отставке считает, что сценария победы Украины нет
Подполковник США в отставке Дэвис считает, что сценария победы Украины не существует
Вашингтон, 1 января, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что сценария победы Украины не существует ввиду слабых военных ресурсов страны, сообщает издание 19FortyFive.
По словам отставного офицера, военная реальность такова, что ВСУ не оснащены и не укомплектованы необходимыми средствами для проведения крупной наступательной операции. Дэниел Дэвис отметил, что главный приоритет США в данной ситуации — это не быть втянутыми в прямое столкновение с Россией. Отмечается, что американская национальная и экономическая безопасность будет сохранена независимо от того, как события на Украине в конечном итоге завершатся.
«Не существует сценария, который бы предсказывал победу украинской армии», — считает Дэниел Дэвис.
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