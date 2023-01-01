Вашингтон, 1 января, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что сценария победы Украины не существует ввиду слабых военных ресурсов страны, сообщает издание 19FortyFive.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По словам отставного офицера, военная реальность такова, что ВСУ не оснащены и не укомплектованы необходимыми средствами для проведения крупной наступательной операции. Дэниел Дэвис отметил, что главный приоритет США в данной ситуации — это не быть втянутыми в прямое столкновение с Россией. Отмечается, что американская национальная и экономическая безопасность будет сохранена независимо от того, как события на Украине в конечном итоге завершатся.

«Не существует сценария, который бы предсказывал победу украинской армии», — считает Дэниел Дэвис.

Ранее обозреватель Джордан Бойд в своей статье для Federalist заявила, что физическое и когнитивное состояние президента США Джо Байдена настолько плохое, что представляет угрозу национальной безопасности.