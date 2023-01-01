Вашингтон, 1 января, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Энергетическая система США показала свою крайнюю уязвимость, сообщает The National Interest.

Konstantin Kokoshkin ЛЭП

В статье «Америка на пороге кризиса электросетей» Сиддхартха Кази отмечает, что к кризису энергосистемы в США привела недооснащённость высоковольтными трансформаторами на электроподстанциях и их незащищённость.

Автор статьи напомнил, что в Рождество (в ночь на 25 декабря) четыре электроподстанции в округе Пирс в штате Вашингтон подверглись нападению, в результате 14 тысяч человек остались без электричества.

А ещё до того, 5 декабря, по двум электроподстанциям в Северной Каролине была открыта стрельба, в результате 40 тысяч жителей штата несколько дней оставались без света. Причём силовики уверяют, что организаторы диверсии «точно знали, что делать».

И всё это — не единичные случаи, пишет Кази. С середины ноября электрические сети в штатах Орегон и Вашингтон шесть раз подвергались атакам. Все эти инциденты имеют поразительное сходство с тем, что произошло в Северной Каролине.

«Эти случаи показывают вопиющую структурную уязвимость: критически важную инфраструктуру, необходимую для поддержания работы современного общества, гораздо легче разрушить, чем построить», — пишет Кази.

По его словам, особенно слабым звеном в энергосистеме США являются трансформаторы высокого напряжения. Хотя они составляют менее трёх процентов трансформаторов в стране, они передают 60–70% электроэнергии.

Ссылаясь на данные Исследовательской службы американского Конгресса, Кази подчёркивает, что 30 таких высоковольтных трансформаторов имеют решающее значение для основного функционирования США.

«Если бы только девять из этих тридцати трансформаторов были отключены во время пикового спроса на электроэнергию, результатом могло бы стать полное отключение электроэнергии от побережья до побережья, — отмечает Кази. — Другими словами, особенно хорошо скоординированная группа людей могла бы эффективно вывести из строя всю энергосистему США в течение нескольких часов, если бы они просто обнаружили и вывели из строя эти критические трансформаторы».

Даже если исключить наихудший сценарий, разрушение более трёх передающих подстанций приведёт к длительному отключению электроэнергии во многих районах США, отмечает эксперт. Учитывая, что многие из этих подстанций расположены в одном и том же географическом регионе, вполне возможно, что стихийное бедствие, а не человеческий фактор, может легко вывести из строя региональную сеть.

Но больше всего беспокоит то, что США не хватает возможностей для быстрой замены высоковольтных трансформаторов, считает Кази. Из-за сложного характера этих устройств большинство высоковольтных трансформаторов изготавливаются на заказ, и только на проектирование требуется три-четыре месяца. В итоге среднее время между заказом и доставкой может занять два года, не считая времени на установку.

«Хуже всего то, что в США практически нет мощностей по производству высоковольтных трансформаторов, — пишет Кази. — Есть только пять предприятий, которые заявляют, что могут производить высоковольтные трансформаторы, но неясно, сколько таких блоков они произвели на самом деле».

В итоге львиную долю — 85% закупаемых Штатами трансформаторов высокого напряжения — везут из Южной Кореи и Германии. Это опасная ситуация, учитывая экономическую ситуацию в ЕС.

Резюмируя, автор призывает Федеральную комиссию по регулированию энергетики пересмотреть стандарты безопасности электросетей, а правительство Штатов — принять меры и рассмотреть ситуацию с преобразованием высокого напряжения.

Американскому Конгрессу, считает Кази, следует «принять закон, который предписывает и финансирует адекватные меры защиты для уязвимых звеньев в энергосистеме Америки, особенно для подстанций, добавляя:

«Два триллиона долларов уже потрачено на национальную оборону. Учитывая очевидный риск для энергосистемы страны — если не для современного выживания страны — лучше перестраховаться, чем потом жалеть».