Минск, 1 января, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко «от имени белорусского народа и себя лично» направил поздравительное послание жителям Словакии по случаю национального праздника страны ― Дня образования республики, который отмечается 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зурад Джавахадзе Александр Лукашенко

Белорусский лидер пожелал всем гражданам Словакии благополучия, процветания и мирного будущего.

«Пускай наступающий 2023 год принесет в каждый дом надежду и радость, осуществит все заветные мечты», ― добавил он.

Лукашенко подчеркнул, что на протяжении своей истории «белорусы и словаки всегда чтили и поддерживали принципы равноправия, доверия и уважения», их объединяла совместная борьба во время Второй мировой войны.

Белорусский лидер также напомнил, что в 2023 году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Белоруссией и Словакией.

«Искренняя дружба и связи между нами не могут быть внезапно разрушены политическими амбициями и противоречиями, ― подчеркнул Александр Лукашенко. ― Белоруссия всегда выступает за расширение партнёрства на всех уровнях».

Он также выразил уверенность в том, что граждане двух государств «обязательно найдут пути сохранения устойчивых контактов, которые послужат прочной основой для углубления сотрудничества между двумя странами».

Напомним, независимость Словакии была провозглашена 1 января 1993 года.