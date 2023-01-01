Донецк, 1 января, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Войска киевского террористического режима обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую. Об этом 1 января сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Отмечается, что обстрел Макеевки со стороны украинских боевиков был зафиксирован в 09:20 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 10:25 ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, а также шесть снарядов калибра 155 мм по Киевксому району города; в 10:45 — шесть снарядов калибра 155 мм по Ясиноватой; и в 10:48 — восемь снарядов калибра 155 мм по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики открыли огонь по двум населённым пунктам на территории Луганской Народной Республики.