Берн, 1 января, 2023, 11:03 — ИА Регнум. В первый день 2023 года министр внутренних дел Швейцарии Ален Берсе, представляющий в правительстве Социал-демократическую партию, вступил в должность президента страны. Об этом сообщает телеканал TV5Monde.

EPA/Salvatore Di Nolfi/ТАСС Ален Берсе

«Социалист Ален Берсе во второй раз с 1 января вступит в должность президента Швейцарской Конфедерации. Он пробудет на этом, по сути, почетном посту один год», ― передаёт телеканал.

Полномочия президента он будет выполнять одновременно со своими министерскими обязанностями.

Выборы президента состоялись 7 декабря 2022 года на совместном заседании двух палат парламента. Ален Берсе сменил на президентском посту главу МИД Иньяцио Кассиса.

Эта перемена на политическом олимпе никак не скажется на внешней и внутренней политике Швейцарии, поскольку все важнейшие вопросы Федеральный совет (правительство) решает коллегиально.

При этом голос президента является решающим при обсуждении текущих дел на Федеральном совете. Как «первый среди равных» президент не имеет полномочий отдавать руководящие распоряжения другим членам совета и продолжает возглавлять свой департамент.

На сайте администрации Швейцарии описаны задачи, возложенные на президента: «Президент Конфедерации в течение года своего пребывания в должности выполняет определённые представительские обязанности. Традиционно именно он выступает по телевидению и радио с речами в связи с Новым годом и национальным праздником 1 августа».

Также издание напоминает, что «с 90-х годов действует правило, согласно которому президент Конфедерации совершает официальные поездки за границу. Он также уделяет особое внимание отношениям с кантонами».