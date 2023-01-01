Москва, 1 января, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Дождь, местами гололедица, а также потепление до +5 градусов ожидается в столице 1 января 2023 года, сообщает Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодняя Москва

По прогнозу синоптиков, днём в Москве температура воздуха составит от 3 до 5 градусов выше нуля, ночью ожидается понижение до —1 градуса. На территории Московской области температура воздуха может достигать до 6 градусов тепла в дневное время суток, ночью, однако, похолодает до —3 градусов.

Атмосферное давление зафиксировано на отметке 741 миллиметр ртутного столба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что предстоящая новогодняя ночь в Москве не будет по-зимнему холодной. Наоборот, ожидается до плюс 2 градусов.

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