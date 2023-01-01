Москва, 1 января, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Порядка десяти тысяч рублей составляет предположительная пенсия Деда Мороза с учетом его рабочего стажа и места прописки. Об этом 1 января заявил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Дед Мороз. Открытка СССР

Как отметил экономист, слова которого приводит агентство «Прайм», эта сумма складывается в случае того, если за постоянное место жительства Деда Мороза принять Вологодскую область, и с учётом его трудового стажа с 1937 года, когда в Советском Союзе стали снова официально отмечать празднование встречи Нового года.

«Однако даже с учетом стажа пенсия новогоднего деда составляет чуть более 10 тысяч рублей», — сказал Гиринский.

При этом он указал, что Дед Мороз является работающим пенсионером, а потому ему не полагается индексация выплат и доплата до прожиточного минимума, а единственной надбавкой может быть выплата за внучку — Снегурочку в случае, если последняя не достигла совершеннолетия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что страховые пенсии неработающих граждан с 1 января 2023 года проиндексируют на 4,8%.