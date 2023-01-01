Горловка, ДНР, 1 января, 2023, 10:52 — ИА Регнум. В результате обстрела Горловки Донецкой Народной Республики со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждена инфраструктура на территории городской исправительной колонии. Об этом 1 января в своем Telegram-канале сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

«Вследствие украинской вооруженной агрессии повреждено ограждение и газовая труба на территории Мичуринской исправительной колонии», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что некоторые повреждения также получили несколько жилых домов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось о семи раненых мирных жителях в результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны киевских боевиков за последние сутки.