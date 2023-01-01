Сеул, 1 января, 2023, 10:52 — ИА Регнум. По мнению президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, в стране нужно провести реформы в сфере трудовых отношений, пенсионной системы и образования. Он заявил об этом в своём новогоднем обращении, его слова 1 января приводит телеканал SBS News.

EPA/KITH SEREY/ТАСС Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

По словам Юн Сок Ёля, у преследующей корыстные интересы и обеспокоенной увеличением ренты страны не имеется будущего.

«Более нельзя откладывать реформы в сфере трудовых отношений, образования и пенсионной системы, от них зависит будущее страны и судьба последующих поколений», — сказал он.

Также южнокорейский президент пообещал «установить справедливость» и верховенство закона в отношениях работников и работодателей во избежание «ненужных трудовых конфликтов» и указал на необходимость улучшения ситуации с безопасностью на производстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Южная Корея инвестирует 6,7 трлн вон ($5,3 млрд) в научные исследования в 2023 году.