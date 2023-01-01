Мадрид, 1 января, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Обычай украшать новогоднюю ель пришёл в Испанию из России, пишет La Vanguardia.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодняя ёлка

Так, обозреватель Хавьер Вилальтелья Ортис сообщает, что русская княжна Софья Трубецкая ввела в Испании традицию наряжать ёлку, ведь в XIX веке она «была очень известной личностью в Мадриде».

Узнав о том, что в доме Трубецкой нарядили ёлку, свет быстро ввёл моду, а затем в королевстве установилась и традиция.

Добавим, что Трубецкая установила первую в Испании рождественскую ёлку в 1870 году.